Москва, 23 марта, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 145 человек. Об этом в ночь на 23 марта сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно опубликованному документу, как минимум девять человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, 41 — в тяжёлом. Пострадавших доставили в больницы Москвы, Красногорска, Долгопрудного, Химок и Одинцово.

Среди пострадавших — восемь несовершеннолетних. Согласно списку, в состоянии средней тяжести находится 11-летняя девочка, в тяжёлом состоянии — мальчик 8 лет и девочка 12 лет.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова в беседе с журналистами заявила, что дети, пострадавшие в результате теракта, находятся в состоянии средней тяжести. По её словам, один из детей получил огнестрельное ранение.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По данным Федеральной службы безопасности РФ, в результате нападения погибли 40 человек. Кроме того, в концертном зале прогремел взрыв, спровоцировавший пожар. В областном управлении МЧС России сообщили, что пожару присвоили повышенный ранг сложности.