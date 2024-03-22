Москва, 23 марта, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш решительно осудил нападение на здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом в ночь на 23 марта сообщил заместитель официального представителя генсека Фархана Хака.

Иван Шилов ИА Регнум

«Генеральный секретарь строжайшим образом осуждает сегодняшний террористический акт в концертном зале под Москвой… выражает свои глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации», — приводит текст заявления агентство Reuters.

До этого офис главы всемирной организации опубликовал заявление, в котором говорилось, что генсек ООН «опечален» сообщениями о «стрельбе» в Подмосковье. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала возмущение такой формулировкой, отметив, что то, что произошло в Красногорске, вызывает ужас, оторопь, гнев и сострадание.

Ранее Захарова призвала мировое сообщество решительно осудить теракт в «Крокус Сити Холле». Заявления с осуждениями террористической атаки и соболезнованиями жертвам нападения обнародовали представители множества стран, в том числе Белоруссии, Сербии, Турции, Греции, Бразилии, Аргентины и Колумбии.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу вечером, 22 марта, несколько вооружённых людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» и открыли стрельбу. По данным ФСБ России, в результате теракта погибли 40 человек. Согласно последней информации министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. Следственный комитет Российской Федерации по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».