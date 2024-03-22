Красногорск, 23 марта, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», удалось локализовать. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Уточняется, что пожар в «Крокус Сити Холле» локализован, площадь локализации не уточняется. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что площадь распространения огня на месте пожара достигла 12,9 тыс. кв. метров. МЧС нарастило группировку, задействованную на тушении пожара в «Крокус Сити Холле». В тушении пожара задействовано более 320 человек и свыше 130 единиц техники.

В «Крокус Сити Холле», где в результате теракта вспыхнул пожар, началось обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности. На горящее здание осуществляются сбросы воды тремя вертолётами. В здание вошли бригады спасателей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. После этого в центре также начался сильный пожар, тушение которого продолжается.

На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу».

По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.