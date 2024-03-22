Москва, 23 марта, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила генсека ООН Антониу Гутерриша за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции по теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Известия/Эдуард Корниенко Мария Захарова

«Благодарим генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в офисе генсека ООН заявили, что он строжайшим образом осуждает теракт и выражает соболезнования правительству и народу России.

При этом несколькими часами ранее офис генсека ООН выступил с другим заявлением, в котором говорилось, что Гутерриш «опечален» сообщениями о «стрельбе» в Подмосковье. Захарова отметила неуместность использования как слова «опечален», так и слова «стрельба».

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100.

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Шестьдесят взрослых, пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». О случившемся в первые же минуты было доложено президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 1:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.

Захарова ранее призвала мировое сообщество осудить нападение. Представители десятков стран выступили с осуждением теракта и выразили соболезнования народу России.

С такими заявлениями выступили, в частности, посольства США и Великобритании в Москве. При этом 8 марта эти посольства призвали своих граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве, в том числе концертов, в связи с угрозой терактов. После теракта в «Крокус Сити Холле» в администрации США заявили, что Вашингтон не располагал информацией о подготовке этой атаки и что Белый дом не видит признаков причастности к теракту Украины или украинцев.

Захарова, комментируя эти заявления Вашингтона, призвала США передать российской стороне всю информацию об этом нападении, если они располагают такими данными, а в противном случае не раздавать никому «индульгенции».