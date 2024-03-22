Красногорск, 22 марта, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Злодеянием, поражающим своим цинизмом и жестокостью, назвал теракт в «Крокус Сити Холле» патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение патриарха Кирилла опубликовано 22 марта на сайте Русской православной церкви.

Известия/ Эдуард Корниенко

«Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами», — сказано в обращении главы РПЦ к родным и близким погибших и пострадавших при теракте.

Также патриарх Кирилл выразил глубокую убеждённость в том, что правоохранительные органы и специальные службы сделают всё возможное для того, чтобы успешно и как можно скорее раскрыть преступление и привлечь к суду организаторов и исполнителей теракта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стрельба раздалась в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». По данным ИА Регнум, несколько вооружённых человек ворвались в здание с автоматами и открыли стрельбу. В здании начался пожар, произошло обрушение кровли. Пожару присвоен третий ранг сложности.

По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.