Пекин, 23 марта, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил главе МИД России Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в подмосковном Красногорске. Об этом 23 марта сообщили в организации.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и я лично с глубокой болью восприняли сообщение о чудовищной террористической атаке в Московской области»,― говорится в телеграмме, текст которой опубликован в Telegram-канале ШОС.

Также Мин подчеркнул, что ШОС решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, а также терроризм во всех его формах и проявлениях.

Он заявил о солидарности с российским народом в это печальное и трудное время, выразил глубокие соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых боевиков ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом российской группы «Пикник». Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

По данным оперативных служб, количество нападавших было от двух до пяти человек. В Следственном комитете уточнили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.

Предварительно установлено, что в результате теракта погибли более 60 человек. В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.

По данным Минздрава, после теракта госпитализировали 115 человек, в том числе пятерых детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. 60 пострадавших в результате теракта находятся в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Представители многих стран осудили теракт в Красногорске и выразили соболезнования России.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что страны Азии, Африки и Латинской Америки выразили солидарность с РФ в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». До этого теракт осудили многие страны Южной Америки, в числе которых Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия и Перу.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразили соболезнования в связи с актом терроризма, который унёс жизни более 60 человек.

К посольству России в Вашингтоне граждане несут цветы и мягкие игрушки, выражая свою скорбь и поддержку в связи с терактом. Перед посольством Российской Федерации в Японии и посольством России в Вене приспустили флаги в знак скорби по жертвам теракта. Русский дом в Анкаре объявил траур в связи с террористической атакой в «Крокус Сити Холле».