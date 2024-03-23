Москва, 23 марта, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Террористы, совершившие вооружённое нападение в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске, были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов. Об этом в ночь на 23 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале СКР, можно заметить тюнингованный и окрашенный жёлтой краской автомат Калашникова. На месте преступления было обнаружено большое количество патронов и боеприпасов к автоматическому оружию. Также силовики изъяли разгрузку с обоймами.

«С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения», — говорится в сопровождающем видеоматериал комментарии.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» превысило 60 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»).

Как передавало ИА Регнум, стрельба в «Крокус Сити Холле» раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По данным оперативных служб, количество нападавших было от двух до пяти человек.