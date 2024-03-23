Красногорск, 23 марта, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Следственный комитет России опроверг информацию о якобы обнаруженном взрывном устройстве на теле одного из погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Иван Шилов ИА Регнум

«Не могу подтвердить информацию об обнаружении взрывного устройства на теле одного из погибших», — сообщила СМИ официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился вечером, 22 марта. Туда пришли зрители, чтобы посмотреть концерт группы «Пикник». Предварительно установлено, что в результате теракта погибли более 60 человек. «К сожалению, количество жертв может увеличиться», — проинформировал Следком.

В настоящее время следователи изымают вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, проводят необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические и дактилоскопические, а также изымают и изучают записи с камер видеонаблюдения. О ходе расследования президенту РФ Владимиру Путину доложили главы Федеральной службы безопасности (ФСБ), Следственного комитета (СК), Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии.