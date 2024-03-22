Названо число напавших на «Крокус Сити Холл»
Оперативные службы: на «Крокус Сити Холл» напали от двух до пяти человек
Москва, 22 марта, 2024, 21:16 — ИА Регнум. В оперативных службах назвали предварительное количество напавших на «Крокус Сити Холл». Как стало известно 22 марта, открывших стрельбу людей было от двух до пяти.
«Предварительно, группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооружённая автоматическим оружием, открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Подробности инцидента неизвестны, по предварительным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек. В зале раздался взрыв и начался пожар. Позднее стало известно, что огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках.
Позже стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Станция «Мякинино» работает в штатном режиме на фоне стрельбы в концертном зале.
Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу». По данным источника ИА Регнум, в концертном зале идёт перестрелка между силовиками и боевиками, открывшими огонь. На месте работают ОМОН и СОБР, в здании продолжают оставаться заблокированными люди. Создан оперативный штаб.