Москва, 22 марта, 2024, 21:16 — ИА Регнум. В оперативных службах назвали предварительное количество напавших на «Крокус Сити Холл». Как стало известно 22 марта, открывших стрельбу людей было от двух до пяти.

Максим Блинов / РИА Новости

«Предварительно, группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооружённая автоматическим оружием, открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, стрельба раздалась вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Подробности инцидента неизвестны, по предварительным данным, в результате стрельбы погибли 10 человек. В зале раздался взрыв и начался пожар. Позднее стало известно, что огонь из огнестрельного оружия открыли неопознанные люди в камуфляже и масках.

Позже стало известно, что часть посетителей «Крокус Сити Холла» заблокирована на втором этаже из-за возникшего в процессе стрельбы и взрыва пожара. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Станция «Мякинино» работает в штатном режиме на фоне стрельбы в концертном зале.

Более 50 бригад скорой помощи направили к «Крокус Сити Холлу». По данным источника ИА Регнум, в концертном зале идёт перестрелка между силовиками и боевиками, открывшими огонь. На месте работают ОМОН и СОБР, в здании продолжают оставаться заблокированными люди. Создан оперативный штаб.