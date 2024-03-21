Лондон, 21 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В столице Великобритании россиянку уволили за то, что она посетила избирательный участок и проголосовала на выборах президента России за Владимира Путина. Её история вызвала волну обсуждений в соцсетях, в частности, о том, насколько демократичны страны Запада.

Кадр из соцсети

«Когда западная пресса думает, что мы не голосуем за Путина. Так вот, мы голосуем! Сегодня день выборов президента России <…> я на пути к российскому посольству», — подписала Юлия фото, опубликованное на личной странице в социальной сети.

После выложенного в Сети снимка работодатель проинформировал Юлию, что в её услугах фирма больше не нуждаются. Всем рекламодателям и клиентам фирмы, в которой работала девушка, пришло письмо, в котором сообщалось, что их агент-консультант опубликовал в соцсети пост в поддержку России. В нём подчеркивалось, что это противоречит политике компании.

При этом письмо содержало длинное объяснение, согласно которому компания не поддерживает насилие, агрессию, конфликты, выступает против военных действий. Отмечалось, что фирма разделяет взгляды британского правительства на конфликт на Украине и хочет, чтобы сотрудники организации также разделяли их.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК 21 марта подвёл итоги голосования на выборах. Действующий глава государства Владимир Путин на выборах заручился поддержкой 87,28% избирателей, за него проголосовали 76 277 708 человек.

В ЦИК также сообщили 21 марта, что по итогам выборов Николай Харитонов (КПРФ) получил 4,31% голосов, Владислава Даванков из партии «Новые люди» — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

В голосовании на выборах за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учётом Байконура. Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. Как отметили глава ЦИК Элла Памфилова, это исторический показатель.

У избирательных участков за рубежом 17 марта, в последний день выборов, наблюдался настоящий ажиотаж. Большинство из них работали всего один день, а не три, как в России. Россияне за рубежом выстраивались в длинные очереди в диппредставительства, чтобы отдать свой голос. В частности, очереди у посольств зафиксировали во многих городах мира, в том числе в Париже, Берлине,Тель-Авиве и Таллине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила ажиотаж на выборах за рубежом тем, что люди пришли «не на акции и перформансы», как это преподносили недружественные страны, а для того, чтобы проголосовать, вопреки угрозам Запада.

На Западе представители несистемной оппозиции открыто склоняли россиян к бойкоту выборов. Однако закрытие консульств и высылка российских дипломатов не смогли помешать россиянам принять участие в выборах.

В ЦИК 21 марта сообщили, что Путин победил по итогам голосования в США, странах Прибалтики и других государствах. Так, в Германии за Путина проголосовали 56,82%, в Эстонии ― 75,22%, в Латвии ― 70,6%, в Австралии ― 53,6%, в Армении ― 54,7%, в США ― 42,23%. На зарубежных участках Путина поддержали 72,1% избирателей.