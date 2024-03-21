Москва, 21 марта, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Итоговый результат Владимира Путина на выборах президента России составил 87,28%, за него проголосовали 76 277 708 человек, сообщила 21 марта глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

В ЦИК заявили, что итоговый результат Николая Харитонова (КПРФ) на выборах президента составил 4,31%, Владислава Даванкова из партии «Новые люди» — 3,85%, Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,2%.

Памфилова назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за действующего главу государства Владимира Путина на выборах.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Как сообщили в ЦИК 21 марта, в голосовании на выборах президента России за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учётом Байконура.

Памфилова также заявила, что итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей, это исторический показатель, отметила глава ЦИК.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.