Берлин, 17 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Длинная очередь из россиян, желающих принять участие в голосовании на выборах президента РФ, образовалась в Берлине. Соответствующие видеокадры опубликованы 17 марта в Telegram-канале российского посольства в Германии.

Кадр из видео

Люди приходят к посольству, где организован избирательный участок. В голосовании уже принял участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Рады видеть всех граждан России, готовых отдать свой голос!» — заявили в посольстве.

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Ранее российские дипломаты показали кадры с очередями возле участков в Израиле и Эстонии.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 10:00 мск 17 марта, по данным МИД, за рубежом проголосовали свыше 125 тыс. избирателей. В 111 странах работают 230 участков.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, эти цифры стали ответом тем, кто пытался распространить дезинформацию о выборах. Российские дипломаты, подчеркнула она, работают на участках с полной самоотдачей.

В Латвии у российских избирателей отбирают латвийские документы, удостоверяющие личность, сообщили в посольстве. Взамен россиянам с истёкшим видом на жительство предлагают явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд. Правоохранители оцепили прилегающие к посольству РФ улицы, у российских избирателей поголовно проверяют документы.