Москва, 21 марта, 2024, 11:42 — ИА Регнум. В голосовании на выборах президента России за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учётом Байконура. Об этом 21 марта заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС Очередь у представительства России в Берлине

«В общей сложности в голосовании за рубежом принял участие 388 тысяч 791 избиратель», — сказала она.

По словам главы ЦИК, на выборах президента в 2018 году за рубежом проголосовали 484 275 ибирателей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта зампредседателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что Владимир Путин победил на выборах президента России за рубежом. По его словам, за Путина за рубежом проголосовали свыше двух третей избирателей.

Ранее в этот же день политолог Борис Межуев заявил ИА Регнум, что находящиеся за рубежом граждане России не едины в своих политических предпочтениях. Эксперт отметил, что при этом итоги президентских выборов России показали подавляющее преимущество Путина и в их среде.

Голосование на выборах президента в России проходило в период с 15 по 17 марта. На пост главы государства баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ), Владислав Даванков (от партии «Новые люди») и самовыдвиженец Путин.

После обработки 100% протоколов УИК Путин победил с результатом 87,28%. За Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Даванкова — 3,85% и за Слуцкого — 3,20%. Явка на выборах президента, по словам главы ЦИК, стала рекордной в новейшей истории России. По данным ЦИК на 21 марта, явка избирателей на выборы президента России с учётом ДЭГ составила 77,49%.