Таллин, 17 марта, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Российские граждане в Эстонии, несмотря на психологическое давление и плохую погоду, приходят в посольство для участия в голосовании на выборах президента России. Об этом сообщает посольство России в Таллине у себя в Telegram-канале.

Посольство России в Эстонии

«Несмотря на непогоду (в Таллине идёт снег) и оказываемое психологическое давление, проживающие в Эстонской Республике граждане России активно идут на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольство напомнили, что проголосовать на территории диппредставительства можно будет до 20:00 по местному времени (21:00 мск). Для этого необходимо иметь действительный российский паспорт, уточнили в посольстве.

Как передавало ИА Регнум, российские избиратели в Израиле выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ в посольстве в Тель-Авиве. Отмечалось, что в стране работают три избирательных участка, в том числе в Иерусалиме. На кадрах, опубликованных посольством, видна длинная вереница людей на ступенях здания, где организован один из них.

По состоянию на 10:00 мск 17 марта, по данным МИД, за рубежом проголосовали свыше 125 тыс. избирателей. В 111 странах работают 230 участков.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, эти цифры стали ответом тем, кто пытался распространить дезинформацию о выборах. Российские дипломаты, подчеркнула она, работают на участках с полной самоотдачей.