Москва, 21 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Действующий глава государства Владимир Путин, участвовавший в выборах президента России в качестве самовыдвиженца, победил по итогам голосования в США, странах Прибалтики и ряде других государств. Об этом 21 марта заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Carsten Koall/dpa via AP/ТАСС Берлин. Люди в очереди на избирательный участок в посольстве РФ

Также Путин одержал победу по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии и Армении.

«В Германии <…> если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,82%, в Эстонии ― 75,22%, в Латвии ― 70,6%, в Австралии ― 53,6%, в Армении ― 54,7%, в США ― 42,23%, в Вашингтоне, там, где посольство, ― 63,33%», ― сказала Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что большое количество недействительных бюллетеней за рубежом было в Польше и тех странах, где находятся российские релоканты.

«Мы увидели большой процент недействительных бюллетеней, например, в Польше, там, где число недействительных бюллетеней доходило до трети от общего числа», ― уточнила Памфилова.

Как сообщало ИА Регнум, для участия в выборах президента России, которые впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта, в качестве кандидатов ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого от партии ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ, Владислава Даванкова от партии «Новые люди» и самовыдвиженца Путина.

По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%.

На выборах президента России за рубежом Путин набрал 72,3% голосов. Всего в голосовании, организованном на 288 избирательных участках в 144 странах с учётом Байконура, принял участие 388 791 избиратель.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Наблюдатели от СНГ не выявили нарушений в процессе голосования. Как заявили в миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.

О том, что выборы президента России были прозрачными, демократичными и прошли в соответствии требованиям избирательного законодательства страны, заявил генеральный секретарь, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

Международные наблюдатели и эксперты по итогам президентских выборов заявили, что всё прошло в соответствии с демократическими стандартами и нормами. Грузинский политолог, журналист Васо Капанадзе подчеркнул, что на выборах обеспечили всеобщее избирательное право и тайное голосование.

Немецкий депутат Ольга Петерзен оценила технические и технологические решения, применяемые на выборах. По её словам, возможность проголосовать онлайн — это уровень, который в Германии пока даже не предвидится.