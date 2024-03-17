Москва, 17 марта, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Российские релоканты, представители несистемной оппозиции открыто склоняли людей в США к бойкоту выборов президента РФ, заявил 17 марта журналистам посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович.

Максим Блинов / РИА Новости

Усилия шли в унисон с действиями властей самих США, сказал посол.

«Активные усилия предпринимали прежде всего Соединённые Штаты, которые прямо ставили задачу добиться ограничения участия в выборах российских граждан, находящихся на территории этой страны. Их усилия шли в унисон с действиями негативно настроенных к нашей стране релокантов. Штаты стремились поставить под сомнение, прежде всего, честность избирательных процедур, призывая воспринимать выборы как постановочный акт», — рассказал Аскальдович.

Сначала представители несистемной оппозиции призывали прийти на избирательный участок в определённое время и отдать свой голос за любого кандидата, кроме действующего президента, испортить бюллетень либо забрать его с собой, но позже стали, не скрываясь, склонять граждан к бойкоту выборов, заявил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта МИД опубликовал фотографии и видеозаписи из множества городов мира с длинными очередями граждан России, стремящихся принять участие в выборах. Западные страны, закрывая консульства РФ и высылая дипломатов, пытались помешать гражданам России участвовать в выборах, но не достигли этой цели, отметила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Граждане, выстраивающиеся в очереди в диппредставительства РФ, пришли не на «акции и перформансы», а для того, чтобы проголосовать, добавила Захарова. Посольства продлевали время голосования и направляли дополнительных сотрудников, чтобы все желающие реализовали своё избирательное право, подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, явка избирателей по всей стране около 16:00 мск 17 марта превысила 70%. С учётом дистанционного электронного голосования показатель на 15:45 мск составляет 70,81%, отметил Центризбирком. За рубежом к вечеру 17 марта проголосовали 249 тысяч человек, сообщал МИД. Днём 17 марта общая явка превысила показатели президентских выборов 2018 года.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование длится три дня, с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами в России наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.