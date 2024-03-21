Москва, 21 марта, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Итоговая явка на выборах президента России с учётом ДЭГ составила 77,49%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЕ

Всего в голосовании приняли участи 87 576 075 избирателей, это исторический показатель, подчеркнула глава ЦИК.

«И та явка, то количество народа, которое пришли на выборы, это тоже элемент демократичности», — сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.

Она отметила, что когда Запад говорит, что выборы в России недемократичные, они имеют в виду то, что там нет кандидата, который бы пропагандировал позицию Запада и «подпитывался западными финасовыми средствами».

При этом, указала глава ЦИК, политические партии России, понимая важность выборов, проявили невероятную ответственность.

«Я хочу отдать должное и поблагодарить отдельно все наши политические партии, которые, несмотря на свою оппозиционность, свои программы, свою идеологию, свои представления о том, какие процессы должны проходить в разных сферах жизни, понимая, что сейчас это больше, чем выборы, понимая, что за этим стоит: Россия укрепится или ослабнет, проявили невероятную ответственность… это очень важно, это очень важно для дальнейшего нашего развития», — сказала Памфилова.

Также Памфилова отдельно поблагодарила всех представителей СМИ, наблюдателей и самих избирателей — тех, «кто тоже понимает значимость этой кампании — пришли и выразили свою гражданскую позицию, понимая, что это вклад каждого в укрепление России».

Выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. По данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах. При рекордной явке за кандидата Путина проголосовали порядка 76 млн россиян. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Как ранее отмечала Памфилова, среди причин высокой явки также можно выделить трёхдневный формат голосования, использование механизма «Мобильный избиратель» и хорошее информирование граждан. Кроме того, впервые на федеральных выборах было организовано дистанционное электронное голосование. Его применили в 29 регионах России, в том числе в Москве, которая использовала собственную информационную систему.