Тель-Авив, Израиль, 17 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Российские избиратели в Израиле выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщает 17 марта пресс-служба посольства России в Израиле.

Кадр из видео

В стране работают три избирательных участка, в том числе в Иерусалиме. На кадрах, опубликованных посольством, видна длинная вереница людей на ступенях здания, где организован один из них.

«Я посчитала своим долгом прийти сегодня и отдать свой голос за достойного кандидата. Это очень волнительный и эмоциональный момент», — сказала одна из избирательниц.

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Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 10:00 мск 17 марта, по данным МИД, за рубежом проголосовали свыше 125 тыс. избирателей. В 111 странах работают 230 участков.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, эти цифры стали ответом тем, кто пытался распространить дезинформацию о выборах. Российские дипломаты, подчеркнула она, работают на участках с полной самоотдачей.