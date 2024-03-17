Москва, 17 марта, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Российские граждане, выстраивающиеся в очереди за рубежом в диппредставительства РФ, пришли не на «акции и перформансы», а для того, чтобы проголосовать на выборах президента. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Григорий Сысоев / РИА Новости

«Если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах президента России, принимали участие в акции «полдень», так они бы после полудня все и разошлись. Но нет. Они стояли в очередях и в пятницу, и в субботу, и сегодня. Они не разошлись и в воскресенье после 13:00. Не расходились и не расходятся до позднего вечера», — написала дипломат у себя в Telegram-канале.

Представитель МИД отметила, что российские посольства официально продлевали время голосования, а также направляли дополнительных сотрудников диппредставительств, чтобы все желающие избиратели попали на участки и реализовали своё избирательное право.

По словам дипломата, российские граждане пришли «не на акции и перформансы», как это преподносят недружественные страны, а для того, чтобы проголосовать, вопреки угрозам Запада.

«За кого и как они голосовали — это их свободный выбор. Но то, что они отвергли призывы маргиналов, очевидно всем», — добавила Захарова.

При этом она отметила, что западные СМИ не освещали очереди и активное участие российских граждан в вечернее время предыдущих дней голосования, вместе с тем напомнив, что аналогичная ситуация с очередями была и на предыдущих выборах президента в 2018 году.

Западные СМИ никогда не расскажут о закрытии немецкими властями генконсульств России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, также как и о высылке российских дипломатов из США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании и Нидерландов, подчеркнула представитель МИД.

«Они хотели как хуже, а получилось по-нашему», — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, у избирательных участков за рубежом 17 марта, в последний день выборов президента России, наблюдался настоящий ажиотаж. Большинство из них работают всего один день, а не три, как в России.

Российские дипломаты и Центризбирком (ЦИК) сделали всё, чтобы граждане могли воспользоваться своим конституционным правом. Речь идёт в том числе о тех, кто постоянно проживает за рубежом.

Для избирателей, находящихся за пределами страны, открыто 295 избирательных участков в 144 странах мира. За границей участки для голосования, как правило, создаются на территориях посольств, консульских учреждений, центров Россотрудничества и российских воинских частей.

Длинные очереди у посольств России были зафиксированы во многих городах мира, в том числе в Париже, Берлине, Тель-Авиве и Таллине.