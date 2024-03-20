Москва, 20 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Финансовый отчёт Владимира Путина как кандидата в президенты России сдан в Центральную избирательную комиссию. Об этом 20 марта сообщила уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, первый замруководителя центрального исполкома «Единой России» Наталья Орлова.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

По её словам, отчёт, который состоит из 59 томов и содержит почти 22 тысячи страниц, подготовили в рекордные сроки ― за трое суток вместо допустимых по закону 30 дней.

Всего на избирательный счёт кандидата в президенты поступило более 477 млн рублей. Расходы по кампании составили почти 318 млн рублей. До дня голосования со счёта вернули свыше 128 млн добровольных пожертвований. Неизрасходованный остаток в размере почти 31 млн рублей распределили между юрлицами, сделавшими добровольные пожертвования, пропорционально вложенным средствам.

«Завтра только будут объявлены официальные итоги выборов, а наш финансовой отчёт уже сдан в Центризбирком. Проведены документы по всей избирательной кампании», ― сообщила Орлова.

Она добавила, что также в ЦИК передали все образцы агитационных материалов, использовавшихся на выборах.

Уполномоченный представитель кандидата рассказала, что на протяжении всей избирательной кампании злоумышленниками предпринимались многочисленные попытки затормозить работу избирательного счёта, чтобы затруднить ход кампании и скомпрометировать работу штаба Владимира Путина.

По её словам, в один из дней на счёт пришло свыше 600 платежных поручений по одной копейке, которые нужно было отправить обратно.

«Таких платёжных поручений у нас в отчёте набралось на три тома», — уточнила Орлова.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта.

На этот пост претендовали четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Путин.

По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за него проголосовали порядка 76 млн россиян.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Он также добавил, что убедительная победа Путина отражает степень консолидации общества вокруг его программы.

Также действующий глава государства победил и на выборах президента России за рубежом. На зарубежных избирательных участках за него отдали голоса более двух третей избирателей от общего количества проголосовавших. Это 72,3% голосов.

Политолог Борис Межуев 20 марта заявил ИА Регнум, что находящиеся за границей россияне не едины в своих политических предпочтениях, однако итоги выборов президента России показали подавляющее преимущество Путина и среди них. Эксперт уточнил, что далеко не все уехавшие за рубеж после начала спецоперации граждане России являются релокантами.

Официально итоги выборов президента Центризбирком подведёт 21 марта.