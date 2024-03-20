Москва, 20 марта, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Действующий глава государства Владимир Путин победил на выборах президента России за рубежом, где за него отдали голоса более двух третей избирателей. Об этом 20 марта сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Итоги голосования на выборах президента РФ за рубежом показали, что от общего количества проголосовавших за действующего главу государства Владимира Владимировича Путина отдали свой голос более чем две трети избирателей», — сказал он в беседе с ТАСС.

Политолог Борис Межуев 20 марта заявил ИА Регнум, что находящиеся за границей россияне не едины в своих политических предпочтениях, однако итоги выборов президента России показали подавляющее преимущество Путина и среди них. Эксперт уточнил, что далеко не все уехавшие за рубеж после начала спецоперации граждане России являются релокантами.

Как сообщало ИА Регнум, бразильский журналист Пепе Эскобар 17 марта отметил, что Путин сумел сплотить жителей России перед угрозой со стороны западных стран. По его мнению, на этом фоне попытки Запада дестабилизировать ситуацию в стране обречены на провал.

Голосование на выборах президента в России проходило в период с 15 по 17 марта. На пост главы государства баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Путин.

По итогам обработки 100% протоколов УИК Путин победил с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Явка на выборах президента, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила рекордные в новейшей истории России 77,44%.

Центральная избирательная комиссия официально подведёт итоги выборов президента России 21 марта.