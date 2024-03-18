Москва, 18 марта, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России официально подведёт итоги выборов президента 21 марта. Об этом 18 марта на брифинге сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Известия/Павел Волков

«Мы планируем провести уже официальное заседание Центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта, в 11:00, где уже будут официально подведены все итоги», ― уточнила она.

Памфилова пояснила, что решение провести заседание не сразу, а через несколько дней приняли из-за того, государство очень большое и нужно успеть получить всю документацию «из всех точек, где было голосование».

«Это требует определённого времени, чтобы всё было чисто и корректно», ― подчеркнула глава ЦИК.

Она также добавила, что практически все избирательные участки завершили работу. По её словам, Центризбирком не получал никаких данных о признании выборов на каком-либо из избирательных участков недействительными. Памфилова отметила, что это беспрецедентный случай.

Глава ЦИК также выразила признательность всем международным наблюдателям, приехавшим на выборы президента России.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования.

Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Как уточнила Памфилова, по состоянию на 10:00 мск 18 марта в прошедших выборах президента России приняли участие в общей сложности 87 113 127 избирателей.

На пост баллотировались четыре зарегистрированные Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. По итогам обработки 99,72% протоколов Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.

Глава Центральной избирательной комиссии заявила, что в ходе выборов президента России не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией. При этом с избирательных участков по решению судов удалили лишь двух наблюдателей в двух регионах России из общего числа 400 тысяч работавших, добавила Памфилова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 марта заявила, что в голосовании на выборах президента России за рубежом принимали участие свыше 372 тыс. человек. Это, по её словам, является беспрецедентным.