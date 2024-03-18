Глава ЦИК Памфилова: рекордные 76 млн человек проголосовали за Путина
Москва, 18 марта, 2024, 14:48 — ИА Регнум. На выборах президента России рекордные 76 млн человек отдали голоса за Владимира Путина. Об этом 18 марта заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По данным Центризбиркома, после обработки 99,94% протоколов Путин набирает 87,3% голосов на президентских выборах. Как следует из данным ЦИК, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,32% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,83% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2% голосов.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства баллотировались четыре зарегистрированные ЦИК кандидата: Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и самовыдвиженец Владимир Путин.
Председатель ЦИК Элла Памфилова 18 марта заявила о рекордной явке избирателей, в 2024 году она составила 77,44%. В ходе выборов президента не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, отметила она.
Наблюдатели ШОС признали выборы президента России прозрачными и демократичными. Глава миссии Чжан Мин отметил, что голосование проходило в спокойной, доброжелательной атмосфере с соблюдением порядка и без внешнего вмешательства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 марта назвал уникальным для главы государства результат, полученный на выборах. По его словам, это абсолютная победа Путина как кандидата.