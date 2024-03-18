Москва, 18 марта, 2024, 14:48 — ИА Регнум. На выборах президента России рекордные 76 млн человек отдали голоса за Владимира Путина. Об этом 18 марта заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Александр Река/ТАСС

По данным Центризбиркома, после обработки 99,94% протоколов Путин набирает 87,3% голосов на президентских выборах. Как следует из данным ЦИК, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,32% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,83% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2% голосов.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства баллотировались четыре зарегистрированные ЦИК кандидата: Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и самовыдвиженец Владимир Путин.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 18 марта заявила о рекордной явке избирателей, в 2024 году она составила 77,44%. В ходе выборов президента не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, отметила она.

Наблюдатели ШОС признали выборы президента России прозрачными и демократичными. Глава миссии Чжан Мин отметил, что голосование проходило в спокойной, доброжелательной атмосфере с соблюдением порядка и без внешнего вмешательства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 марта назвал уникальным для главы государства результат, полученный на выборах. По его словам, это абсолютная победа Путина как кандидата.