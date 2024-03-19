Москва, 19 марта, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Пребывающие за границей граждане России не едины в своих политических предпочтениях. Однако итоги прошедших 15–17 марта выборов президента страны, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства, показали подавляющее преимущество Владимира Путина, в том числе среди россиян, находящихся в других странах.

РИА Новости / Сергей Гунеев

Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог Борис Межуев, комментируя информацию о том, что за пределами России за действующего главу государства проголосовали более 70% избирателей, несмотря на агрессивную антироссийскую пропаганду и попытки сорвать голосование.

Пребывающие за границей граждане России с избирательным правом — это далеко не только релоканты, уехавшие из России после начала спецоперации в 2022 году, заметил эксперт.

Среди находящихся сейчас за рубежом сограждан есть в том числе эмигранты, сохраняющие российские паспорта. Есть и люди, просто работающие за границей. Но есть и уехавшие в знак протеста, признал политолог.

И голосование 15–17 марта на выборах президента России, по мнению эксперта, продемонстрировало явный раскол между этими категориями.

«Есть большое количество людей, которые пребывают за границей по работе. Многие покинули Россию когда-то по разным причинам и на самом деле испытывают очень сильные патриотические чувства. Они испытывают боль за родину и, как правило, находятся в очень жёсткой конфронтации с действующей в странах их проживания антироссийской пропагандой. Это очень сильный мобилизующий фактор в пользу президента», — отметил Межуев.

Эмигрантские круги, по словам политолога, далеки от единства, и многие в ходе голосования поддержали альтернативных кандидатов. Но очевидно: в большинстве своём люди, пришедшие на избирательные участки, чтобы выбрать будущее своей страны, всё же поддерживают существующий в России курс. А ожесточённая антироссийская пропаганда, включая призывы к массовым акциям протеста у дипломатических представительств России и попытки представить очереди избирателей за эти протесты, имели обратный эффект.

Что касается тех россиян, кто проголосовал за альтернативных кандидатов, то своим участием они лишь легитимировали выборы, уверен политолог.

«Выборы стали реально соревновательными. И, несмотря на все протестные акции, главное восприятие сейчас — что выборы за рубежом тоже состоялись, и большое количество находящихся там россиян приняло в них участие», — резюмировал эксперт.

Явка на выборах президента России в 2024 году составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны, заявила 18 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Такой рекорд на прошедших 15–17 марта выборах связан с драматическими событиями, которые переживает страна. Об этом сказал действующий глава государства.

По итогам подсчёта 100% избирательных протоколов Владимир Путин одержал победу на выборах президента России, набрав 87,28%.

В свою очередь, российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал эту победу закономерной. Он отметил, что люди верят президенту, поскольку видят результаты его усилий по улучшению жизни граждан, развитию страны, социальной сферы.

На зарубежных избирательных участках Владимир Путин также одержал убедительную победу, сообщало ранее ИА Регнум. По данным Центризбиркома, за пределами России за действующего главу государства проголосовали более 70% избирателей. Выборы ознаменовались высокой явкой россиян, пребывающих за рубежом.