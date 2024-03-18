Москва, 18 марта, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Владимир Путин одержал победу на выборах президента России с результатом 87,28%, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии после подсчёта 100% протоколов.

EPA/ТАСС

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов заручился поддержкой 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») проголосовали 3,85% избирателей. На последнем месте с результатом 3,20% кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. В России избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, последними закрылись участки в самом западном регионе — Калининградской области.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Председатель ЦИК Элла Памфилова 18 марта заявила о рекордной явке избирателей, в 2024 году она составила 77,44%. В ходе выборов президента не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, отметила она. Глава Центризбиркома уточнила, что за Путина отдали голоса рекордные 76 млн человек.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 марта назвал уникальным для главы государства результат, полученный на выборах. По словам представителя Кремля, это абсолютная победа Путина как кандидата.

Наблюдатели от Содружества Независимых Государств не выявили нарушений в процессе выборов президента России. Как заявили в миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.

О том, что выборы президента России были прозрачными, демократичными и прошли в соответствии требованиям избирательного законодательства страны, заявил генеральный секретарь, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

Итоги выборов президента страны Центральная избирательная комиссия России официально подведёт 21 марта.