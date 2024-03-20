Москва, 20 марта, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Убедительная победа Владимира Путина на выборах президента России отражает степень консолидации общества вокруг его программы. Об этом 20 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью американскому изданию Newsweek.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Убедительная победа (Путина на президентских выборах. — Прим. ред.) отражает две вещи: степень консолидации общества вокруг программы президента и незначительное количество тех, кто находится в оппозиции к нему», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что ни в России, ни за границей не наблюдали каких-либо серьёзных протестов или актов вандализма в связи с выборами.

Российская сторона не намерена «ни перед кем оправдываться» по поводу выборов, подчеркнул Песков.

Он заметил, что все желающие наблюдатели из других государств приехали на выборы президента, добавив, что российская сторона намеренно не пригласила представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ и ПАСЕ, потому что считает неприемлемыми их попытки вмешательства во внутренние дела страны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта бразильский журналист Пепе Эскобар заявил, что Путин сумел сплотить россиян перед угрозой со стороны западных государств. По его словам, в этой ситуации попытки Запада дестабилизировать ситуацию в стране имеют нулевой шанс на успех.

Процедура голосования на выборах президента в России проходила в период с 15 по 17 марта. На пост главы государства баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Путин.

По итогам обработки 100% протоколов УИК Путин победил с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Явка на выборах президента составила рекордные в новейшей истории страны 77,44%.

Председатель КНР Си Цзиньпин, поздравляя Путина с победой, выразил уверенность, что Россия под его руководством достигнет ещё больших успехов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат ошеломляющим.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал ему новых успехов в работе на благо народа России. Кроме того, Путина поздравили премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидеры Ирана и Туркмении Ибрагим Раиси и Сердар Бердымухамедов, президент Абхазии Аслан Бжания и ряд других руководителей государств.

Центральная избирательная комиссия официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.