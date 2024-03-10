Рим, 10 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Предложение отправить на Украину войска НАТО, исходящее от Франции и Польши, — это плохая идея, заявил 10 марта итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa.

Иван Шилов ИА Регнум

«Франция и Польша могут говорить за себя, а не от имени НАТО, которая с самого начала формально и добровольно оставалось вне <боевых действий> на Украине. Ввод войск в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая перекроет путь к дипломатии», — сказал Крозетто.

Он выразил мнение, что сейчас, после двух лет боевых действий на Украине, нет смысла прибегать в таким «аргументам» как ввод войск НАТО.

Комментируя проблемы ВСУ, в том числе с военной помощью Запада Украине, итальянский министр заявил о превращении российской экономики в военную, что делает её более оснащённой и гибкой, чем НАТО.

«Украинцы правы насчёт отправки оружия. Запад обнаружил, что его производственные мощности гораздо ниже, чем у России, и ему нужно время, чтобы обратить эту тенденцию вспять. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но всё равно остается ниже российского», — отметил Крозетто.

Он заявил, что помогать Киеву нужно, но пора активировать дипломатические каналы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что на парижской конференции по поддержке Киева руководители европейских стран обсудили возможность отправки военных на Украину. Он пояснил, что консенсуса на эту тему нет и что он и его коллеги делают всё возможное, чтобы Россия не выиграла в конфликте.

Позже, на встрече с лидерами парламентских партий 7 марта Макрон заявил, что Франция, в случае наступления ВС России на Киев или Одессу, может начать интервенцию. Также он сказал, что для Париже не существует лимитов и красных линий на тему поддержки Киева.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, поддержал инициативу Макрона, заявив, что отправку нотовцев на Украину нельзя считать немыслимым. Он заявил, что Западу следует пойти на «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

После заявления Макрона в Британии, Германии и США заявили, что не будут отправлять подразделения на Украину для участия в боевых действиях. В Киеве заявили, что ВСУ нуждаются в боеприпасах, а не в военных НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует посылать войска на Украину.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что у России нет никаких красных линий в отношении Франции. Главы МИД РФ Сергея Лаврова вопрос о том, что он думает о словах Марона, рассмешили. Секретарь СБ России Николай Патрушев заявил 7 марта, что Запад надеется нанести России стратегическое поражение при помощи Украины. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, последствия для возможных интервентов будут трагичными, поскольку у России есть оружие, которое может поражать цели на их территории.