Анкара, 2 марта, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу журналистки прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных НАТО в помощь украинской армии.

Mid.ru Сергей Лавров

На кадрах ролика в видеоблоге TRT World Now, записанного после дипломатического форума в турецкой Анталье, видно, как журналисты окружили министра, стремясь задать вопросы.

Одна из представителей СМИ спросила о мнении Сергея Лаврова по поводу идеи Макрона. Проходя мимо, глава МИД в ответ лишь рассмеялся.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам встречи по Украине, прошедшей в Париже 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители примерно 20 западных стран обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта, но к общему мнению не пришли.

Макрон позднее уточнил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину. Он подчеркнул, что взвесил и продумал свои слова.

МИД Франции официально отверг возможность отправки на Украину французского военного контингента.

Эммануэль Макрон держится исключительно на пиаре и не является мощным политиком, но старается играть в него. Поэтому отмечается громкими заявлениями в адрес России, недавнее из которых — о намерении отправить на Украину натовских военных — не вызвало понимания у многих других европейских лидеров. Такую оценку дала профессор Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Наталья Ерёмина.