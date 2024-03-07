Магас, 7 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении лидерами западных стран возможности отправки сил НАТО на Украину связано с провалом контрнаступления украинских войск. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа в Магасе.

Sgt. Lianne Hirano/Global Look Press

По его словам, Запад пытается реализовать несбыточные планы по нанесению стратегического поражения России на Украине с помощью киевского режима.

Продолжая оказывать масштабную военную и военно-техническую помощь, западные страны реально принимают участие в военном конфликте, отметил Патрушев.

«Макрон по итогам состоявшейся 26 февраля в Париже конференции, посвященной Украине, не исключил возможность отправки на Украину натовских военных контингентов. По его словам, государства Запада намерены сделать всё, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать победу на Украине», — сказал секретарь Совбеза.

Он напомнил, что позднее шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Конгрессе заявил, что в случае проигрыша Киева в конфликте НАТО якобы придётся воевать с Россией.

«Президент России в своём послании Федеральному собранию напомнил о судьбе тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, и предупредил о том, что теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны, что у России есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — добавил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Макрон заявил, что главы ЕС обсудили тему возможной отправки войск на Украину. При этом он признал, что участники саммита в Париже не смогли прийти к единому мнению в этом вопросе. На фоне развернувшейся критики в свой адрес французский лидер 4 марта отметил, что власти Франции не рассматривают вопрос об отправке военнослужащих на Украину в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта заявил, что Запад играет с огнём, обсуждая возможность отправки войск на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что такое поведение является крайне безответственным.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны НАТО. Дипломат напомнила, что именно западные страны объявили Москву прямой угрозой и прописали это в доктринальных документах альянса.