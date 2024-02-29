Москва, 29 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию, напомнив о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину.

NATO

«Мы помним судьбу тех, кто направлял войска в нашу страну. Но теперь последствия для интервентов будут более трагичными», — сказал Путин.

У России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации, отметил он.

Русофобия лишает разума, добавил российский лидер.

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