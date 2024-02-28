Киев, 28 февраля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Украинским войскам нужны боеприпасы, а не бойцы из стран НАТО. Об этом 28 февраля заявил бывший боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.

AP/TASS

«Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты», — приводит его слова немецкое издание Bild.

Он также пожаловался на то, что мир бросает Украину и не даёт достаточного количества оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже прошла конференция по поддержке Украины, на которую пригласили лидеров примерно 20 государств. После встречи Макрон объявил, что её участники обсуждали возможность отправки военных на помощь Киеву, но к соглашению не пришли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет рассматривать участие западных военных в конфликте на Украине как прямую эскалацию. Также она обратила внимание, что слова Макрона о возможной отправке войск на Украину вызвали шок в государствах НАТО.

Большинство лидеров государств — членов ЕС высказались против предложения президента Франции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не поддержал идею Макрона. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона на саммите никто не поддержал.

Также стало известно, что Британия не планирует широкомасштабной отправки войск на Украину сверх того небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся в стране. Об отсутствии подобных планов у своих стран заявили власти Словакии, Чехии, Польши, Швеции и Италии.