Брюссель, 27 февраля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Отправка военных на Украину не входит в планы НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 27 февраля в интервью Associated Press.

EPA/ТАСС

Он подчеркнул, что Киев получает беспрецедентную поддержку со стороны государств НАТО.

«Но планов размещения боевых частей НАТО на Украине нет», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе встречи в Париже лидеры западных стран обсудили возможность отправки военных на Украину, но не пришли к единому мнению.

Об отсутствии подобных планов у своих стран заявили премьер-министры Словакии, Чехии, Польши и Швеции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что в случае отправки военных ЕС на Украину станет неизбежным прямой военный конфликт между НАТО и РФ.