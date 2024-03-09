Варшава, 9 марта, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Отправку западных военных на Украины нельзя считать немыслимой, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова передаёт Rzeczpospolita.

Piotr Nowak/EPA/ТАСС Глава МИД Польши Радослав Сикорский

«Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона», — заявил он.

Сикорский прокомментировал слова французского президента, который заявлял, что нельзя исключать вариант отправки западных войск на Украину. По словам глава МИД Польши, Запад должен осуществить «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

В свою очередь министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что путаница, вызванная высказываниями Макрона после конференции европейских союзников Украины 26 февраля, связана с тем, что слова французского лидера вырвали из контекста. Министр подчеркнул, что словам Макрона не касались боевых частей, а речь шла о возможном присутствии западных военных на Украине для разминирования территории или же для обучения бойцов ВСУ.

Как 8 марта сообщало ИА Регнум, Макрон в ходе встречи с лидерами парламентских партий в качестве условия для начала Парижем интервенции на Украину назвал наступление российской армии на Киев или Одессу. Представитель партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар сообщил также, что парламентская оппозиция осталась обеспокоенной по итогам встречи с французским президентом.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо при этом назвал невообразимым тот факт, что Макрон всё ещё не свергнут после заявлений о том, что для Парижа нет никаких красных линий в вопросе Украины. Он назвал Макрона марионеткой НАТО.

Президент Чехии Пётр Павел 8 мартазаявил, что вопрос о направлении на Украину западных инструкторов для оказания небоевой поддержки, в том числе обучения военнослужащих ВСУ, имеет место.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о противоречиях в заявлениях Парижа по Украине. Представитель Кремля допустил, что это говорит об активной внутрифранцузской и внутриевропейской дискуссии на эту тему. Песков также отметил, что Макрон, очевидно, убеждён в линии на нанесение стратегического поражения России.

После заявления Макрона заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведевзаявил 7 марта, что у России больше нет «красных линий» по отношению к Франции.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков 8 марта заявил, что заявление Макрона о переходе «красных линий» в вопросе поддержки Украины могут призвать войну на территорию Франции.