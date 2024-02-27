Вашингтон, 27 февраля, 2024, 20:37 — ИА Регнум. США не будут отправлять войска для участия в военных действиях на Украине, заявила 27 февраля представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

U.S. Navy

Журналисты попросили Уотсон прокомментировать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военных из западных стран на Украину.

«Президент (США Джозеф — Прим. ред.) Байден ясно давал понять, что США не направят войска для участия в боевых действиях на Украине», — цитирует её Reuters.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Руководители ряда стран ЕС и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину. Предложение Макрона на саммите никто не поддержал, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Слова Макрона стали следствием «недержания речи», отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Обсуждение вопроса о возможной отправке военных стран НАТО на Украину связано с отсутствием успехов у ВСУ и оказывающих им помощь западных стран, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.

Вероятно, Макрон не собирается перебрасывать войска на Украину, а просто хочет показать себя решительным и смелым лидером, которому мешают воплотить озвученные планы несговорчивые партнёры по ЕС и НАТО, отметила в своей публикации обозреватель ИА Регнум Евгения Кондакова.