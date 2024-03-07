Париж, 7 марта, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента страны Эммануэля Макрона после его заявлений об отсутствии ограничений в вопросе поддержки Украины. Как он заявил, такими высказываниями глава государства подтвердил в том числе и то, что у него нет границ и красных линий и в противостоянии с Москвой.

Luc Nobout/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и Глубинного государства, до сих пор не свергнут!», — написал Филиппо в соцсети X.

Политик предложил гражданам страны не оставлять заявления без реакции в это непростое время «ради установления мира».

Как сообщало ИА Регнум, после конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля Макрон сообщил, что главы ЕС обсудили тему возможной отправки своих военных в республику. Общего мнения нет, отметил он, но в то же время подчеркнул, что «в развитии ситуации ничего не может быть исключено» и что Россия не должна выйти из конфликта победителем. Об отсутствии единой позиции по вопросу говорили также президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Запад играет с огнём в вопросе отправки войск на Украину, а конкретно Париж делает противоречивые заявления по украинской проблеме. Как отметил представитель Кремля, по его мнению, это — свидетельство активной внутрифранцузской и внутриевропейской дискуссии по теме. В то же время Макрон повышает уровень непосредственной вовлечённости Франции в конфликт, так как убеждён в нанесении стратегического поражения России, добавил Песков.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 7 марта заявил, что, раз красных линий нет у Франции по Украине, у РФ больше нет красных линий по Франции.