Дрезден, Германия, 29 февраля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. На Украине не будет ни немецких военнослужащих, ни подразделений НАТО, заявил 29 февраля в беседе с гражданами ФРГ в Дрездене канцлер Германии Олаф Шольц. Запись беседы транслировали на сайте правительства Германии.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Канцлер ФРГ вновь заявил, что Берлин не допустит эскалации украинского конфликта, а также войны между Россией и НАТО.

«И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность (войны РФ и НАТО. — Прим. ред.)», — сказал он.

По словам Шольца, его точка зрения по данному вопросу не изменилась.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что лидеры западных стран на саммите в Париже обсуждали возможность отправки своих военных на Украину.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 28 февраля заявил, что никто из участников саммита не поддержал идею Макрона о возможности отправки военных в зону украинского конфликта. По словам Хебештрайта, Шольц посчитал это предложение нецелесообразным.

Позднее сам канцлер ФРГ вновь заявил, что Берлин не станет посылать немецких военных на Украину, а НАТО не станет одной из сторон конфликта. Аналогичные заявления он неоднократно делал и ранее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 февраля заявил, что слова Макрона говорят об отсутствии инстинкта самосохранения у политиков из стран ЕС. Он отметил, что в такой ситуации России необходимо быть начеку.