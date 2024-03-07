Лондон, 7 марта, 2024, 08:57 — ИА Регнум. На сегодня не существует способов честного отъёма замороженных Западом резервов Банка России. Об этом 7 марта заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

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Дипломат в беседе с ТАСС напомнил, что этот вопрос продолжают обсуждать, но всё это не только шито белыми нитками, но и вызывает большое недовольство в финансовых кругах как в Лондоне, так и в Евросоюзе.

«Нет сценариев честного отъёма наших средств, поскольку это чревато подрывом доверия к надёжности и стабильности западных финансовых рынков», ― подчеркнул Келин.

Посол отметил, что в конечном счёте за такие действия, если они когда-либо свершатся, ляжет на финансовые учреждения, предпринимателей, бизнесменов и на простых граждан.

По его словам, в Берлине, Париже, Брюсселе понимают, что ожидаемый проигрыш в конкуренции на международных финансовых рынках будет ещё больше.

Он добавил, что эксперты международной площадки Euroclear лучше, чем политики, отдают себе отчёт в последствиях такого шага.

«Они прекрасно понимают, что это противозаконный шаг, попрание норм европейского, международного, да и, собственно, британского законодательства, где есть законы, которые не допускают подобных действий», ― констатировал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля 2023 года появилась информация о том, что власти западных стран разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, которые могут помочь в финансировании Киева. По замыслу Запада, обеспечивать эти ценные бумаги будут заблокированные средства, принадлежащие России.

Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. В заявлении говорится, что прибыль должна храниться для дальнейшего использования в интересах Киева, депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что долгосрочный ущерб от кражи Евросоюзом российских активов сильно превысит сиюминутные выгоды.

Главный исполнительный директор группы Euroclear в Бельгии Лив Мостри 16 февраля подвергла критике предложение «Большой семёрки» (G7) использовать замороженные российские активы на восстановление Украины. Она назвала эту инициативу «непрямой конфискацией». По её мнению, такая мера способна подвергнуть Евросоюз повышенному риску финансовой нестабильности. По данным газеты Financial Times, в Euroclear заморожено около 191 млрд евро активов РФ.

Международные банки обратились к Лондону с требованием установить правовые принципы перед началом изъятия российских замороженных активов, чтобы процесс проходил в рамках международного права на законных основаниях.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия способна симметрично ответить на любые действия с её активами, замороженными за рубежом. Он добавил, что другие страны сделали выводы и стали предпринимать определённые действия в связи с историей с российскими активами. В частности, Китай сокращает своё участие в американских бумагах.

Бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари уверен, что конфискация суверенных российских активов в пользу Украины, о которой задумывается Запад, создаст опасный прецедент и навредит всей мировой экономике.