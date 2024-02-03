Лондон, 3 февраля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Правительства западных стран разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, которые могут помочь в финансировании Украины, используя в качестве поддержки для погашения долга российские активы. Об этом британской газете Financial Times сообщили неназванные источники.

ИА Регнум

По их данным, поддерживающая Украину коалиция потребовала, чтобы Россия погасила долг Украины. Если же она этого не сделает, на замороженные российские активы будет наложен арест.

В материале отмечается, что такой план странам G7 предложили власти Бельгии. По данным источников издания, в настоящее время это основной вариант разблокирования замороженных средств России для Украины.

Как передавало ИА Регнум, лидеры стран ЕС на саммите 1 февраля утвердили передачу Украине 50 млрд евро в ближайшие четыре года. Средства должны пойти на невоенные расходы, отмечал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с этим отмечала, что, согласно плану ЕС, 33 млрд евро будут предоставлены Киеву в виде кредитов, которые ещё глубже вгонят Украину в долговую яму, а 17 млрд евро безвозмездных грантов предполагается обеспечивать в том числе за счёт средств, полученных ЕС в виде прибыли от инвестирования замороженных российских активов.

В МИД России назвали такое решение банальным воровством.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и государства «Группы семи» заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами.