Лондон, 24 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Великобритания должна установить правовые принципы перед началом изъятия российских замороженных активов, чтобы процесс проходил в рамках международного права на законных основаниях. С таким требованием к Лондону обратились международные банки, сообщило агентство Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум

Они предупредили, что в противном случае существуют риски потрясений для мировой финансовой системы. Также некоторые банкиры и юристы указали, что отсутствие мер, гарантирующих законность изъятия активов, может нанести ущерб репутации Лондона как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве закона.

Приоритетом для банков будет определённая форма правовой защиты или возмещения ущерба от действий, предпринятых в отношении России, в случае если Москва подаст иск против них и выиграет его в суде.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля 2023 года появилась информация о том, что власти западных стран разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, которые могут помочь в финансировании Киева. По замыслу Запада, обеспечивать эти ценные бумаги будут заблокированные средства, принадлежащие России.

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупредила, что возможная конфискация западными странами замороженных российских активов угрожает международной валютной системе. По её словам, риски от такого изъятия включают судебное разбирательство и ответные меры со стороны России. Козак подчеркнула, любые шаги по конфискации активов должны иметь достаточные юридические основания.

В то же время десять экспертов-юристов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали «соответствующей закону» конфискацию замороженных Западом активов России. По утверждению юристов, они считают, что передача российских государственных активов в качестве дополнительных мер против России якобы будет соответствовать международному праву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля назвал незаконными действия Евросоюза с замороженными российскими активами. Он подчеркнул, что Москва станет преследовать в юридическом поле всех имеющих отношение к таким решениям.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва жёстко ответит на изъятие её активов и будет относиться к западным странам как к ворам. Она подчеркнула, что в этом случае Запад пытается присвоить себе то, что ему не принадлежит.