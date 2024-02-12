Брюссель, 12 февраля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных активов России для Украины.

«Совет сегодня утвердил решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Центрального банка России, которые были иммобилизованы вследствие ограничительных мер ЕС», — сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Прибыль от активов России должна храниться для дальнейшего использования в интересах Украины, сказано в заявлении Совета.

Депозитарии Евросоюза не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах, отмечено также в тексте решения.

Такое решение даёт Совету ЕС возможность принять решение о «возможном» установлении финансового вклада в бюджет Евросоюза, собранного за счёт прибыли от замороженных российских активов, для поддержки Украины и её восстановления «на более позднем этапе», отметила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 января власти США поддержали законопроект о конфискации заблокированных российских активов на сумму около 300 млрд долларов. Это 50% российских валютных резервов, которые заморозили страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине.

Комитет по международным отношениям сената США в свою очередь поддержал законопроект о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов. Кроме того, власти ЕС сообщали, что рассматривают вопрос о введении налога на использование доходов с замороженных российских активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов и что такие действия властей западных стран не останутся без ответа.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум ранее назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. США пытаются забрать российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для финансирования Украины, отметил депутат.

Юрист-международник Дмитрий Романенко в свою очередь заявлял, что конфискация замороженных из-за санкций российских активов, которую пытаются осуществить в США, приведёт к тому, что начнётся отток денег из самой этой страны. Страны-сателлиты Вашингтона уже начали выводить деньги из США, подчеркнул эксперт.