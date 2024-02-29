Эр-Рияд, 29 февраля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Конфискация суверенных российских активов в пользу Украины, о которой задумывается Запад, создаст опасный прецедент и навредит всей мировой экономике. Такое мнение выразил бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это навредит финансовым потокам и прямым иностранным инвестициям, поскольку страны будут видеть больший риск захвата своих активов», — пояснил Аскари, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

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