Москва, 26 февраля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Россия способна симметрично ответить на любые действия с её активами, замороженными за рубежом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Владимир Федоренко/РИА Новости Министр финансов РФ Антон Силуанов

Отвечая на вопрос о возможной судьбе российских золотовалютных резервов, замороженных за рубежом, он отметил, что в России «заморожено тоже не меньше». В Москве, добавил министр, следят за решениями западных стран.

«Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что другие страны сделали выводы и стали предпринимать определённые действия в связи с историей с российскими активами. В частности, Китай сокращает своё участие в американских бумагах.

«Надёжность доллара и евро подорвана», — заключил министр.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Силуанов заявил, что страны Запада после начала спецоперации на Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов России — около $300 млрд. Большая часть замороженных активов находится в ЕС, в том числе в Бельгии в международном депозитарии Euroclear. США заморозили активы на $5–6 млрд, также замороженные активы есть в Японии и Канаде.

Вскоре на Западе стали говорить о конфискации этих активов на различные цели. В недавнем заявлении стран «Группы семи» говорится, что за счёт российских активов, заблокированных на Западе, должны быть компенсированы экономические потери Киева.