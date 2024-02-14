Москва, 14 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Долгосрочный ущерб от кражи Евросоюзом российских активов сильно превысит сиюминутные выгоды, Москва предостерегает Брюссель от этих действий. Об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации

Она отметила, что ответственность за последствия попыток воровства российских активов будет лежать исключительно на Евросоюзе и лично на его политическом руководстве.

«Хотели бы ещё раз предупредить чиновников ЕС о том, что неизбежный, долгосрочный ущерб для самого Евросоюза в случае кражи средств, которые по праву принадлежат России, многократно превысит потенциальные сиюминутные выгоды», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. В заявлении говорится, что прибыль должна храниться для дальнейшего использования в интересах Украины, депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны. Он отметил, что Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию решений, подобных тому, которое принял Совет ЕС. По его словам, принятие подобных решений отразится на мировой экономике и может стать серьёзным потрясением для её устоев.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум ранее назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. США пытаются забрать российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для финансирования Украины, отметил депутат.