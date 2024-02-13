Москва, 13 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны, заявил 13 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто имеет отношение к принятию таких решений, отметил Песков.

Принятие подобных решений отразится на мировой экономике и может стать серьёзным потрясением для её устоев, сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных активов России для Украины.

Прибыль от активов России должна храниться для дальнейшего использования в интересах Украины, сказано в заявлении Совета. Депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах, отмечено также в тексте решения.

Такое решение даёт Совету ЕС возможность принять решение о «возможном» установлении финансового вклада в бюджет Евросоюза, собранного за счёт прибыли от замороженных российских активов, для поддержки Украины и её восстановления «на более позднем этапе», отметила пресс-служба.

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