Лондон, 16 февраля, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор группы Euroclearв Бельгии Лив Мостри подвергла критике предложение «Большой семерки» (G7) использовать замороженные российские активы на восстановление Украины. Она назвала эту инициативу «непрямой конфискацией». Об этом сообщила британская газете Financial Times.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

По информации издания, в Euroclear заморожено около 191 млрд евро активов РФ.

Мостри предостерегла от использования чужих средств. По её мнению, такая мера способна подвергнуть Евросоюз повышенному риску финансовой нестабильности.

«Это очень близко к непрямой конфискации или приверженности к будущей конфискации, которое может оказать на рынки точно такое же влияние, как прямая конфискация», — сказала глава депозитария.

Как сообщало ИА Регнум, долгосрочный ущерб от кражи Евросоюзом российских активов сильно превысит сиюминутные выгоды. Об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. В заявлении говорится, что прибыль должна храниться для дальнейшего использования в интересах Украины, депозитарии ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия властей ЕС с замороженными российскими активами незаконны.