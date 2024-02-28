Москва, 28 февраля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Подписание соглашений о гарантиях безопасности между западными странами и Украиной вместе с оказанием военного содействия главе киевского режима Владимира Зеленского лишь подтверждает цель на долгосрочную конфронтацию с Россией. Об этом 28 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Несмотря на символический характер так называемых соглашений о гарантиях безопасности и отсутствие в них какой-либо новизны, помимо и без того оказываемого Киеву военного содействия в виде накачивания режима Зеленского вооружениями, военной техникой, их подписание является очередным шагом к гибридной войне Запада против России и подтверждением нацеленности на долгосрочную конфронтацию с нашей страной и нежелания идти по пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса», — пояснила Захарова.

При этом дипломат добавила, что заключение соглашений было сделано американским руководством за европейских налогоплательщик.

По её словам, Вашингтон расставил в странах ЕС и блоковых структурах людей, которые «присягнули на верность Белому дому», а не собственным гражданам.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 февраля подписал соглашение о безопасности с германским канцлером Олафом Шольцем. Как пояснил глава правительства ФРГ, долгосрочное соглашение о гарантиях безопасности охватывает период после потенциального прекращения огня.

В этот же день состоялось подписание аналогичного соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эта договорённость — знак решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, пояснили в Елисейском дворце.

Ещё одну договорённость Зеленского — с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком — на Украине назвали не имеющей высокой ценности и обещающей лишь ограниченную помощь в случае нового конфликта.

Вместе с тем замглавы офиса главы киевского режима Игорь Жовква 23 февраля сообщил, что Зеленский подписал соглашение по безопасности с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Позже, 24 февраля, Зеленский сообщил о подписании соглашения о безопасности с итальянским премьер-министром Джорджией Мелони.

Как сообщил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни, эта договорённость не обязывает Рим оказывать военную поддержку и не даёт Киеву гарантий политической поддержки. Соглашение нельзя назвал юридически обязывающим, сказал дипломат.

В этот же день Зеленский сообщил о подписании соглашения о безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Подписанное «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности» предусматривает выделение Киеву в этом году более трёх миллиардов канадских долларов.