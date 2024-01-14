Владивосток, 7 июля, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Парковку и остановку автобусов к долгострою — Приморскому океанариуму сделают на острове Русский. Выполнение работ по ремонту трассы, в том числе нанесение необходимой разметки и установка дорожных знаков, обойдётся чуть больше чем в 6,2 миллиона рублей. Средства на эти нужды в преддверии долгожданного открытия объекта нашли сразу в двух зданиях: мэрии Владивостока и администрации Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Открытый аукцион на поиск подрядчика, который бы установил возле Приморского океанариума на острове Русский автобусный павильон, разворот для пассажирских автобусов с парковкой и тротуаром, а также облагородил дорожную сеть, размещён на портале государственных закупок. Заказчиком выступило Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Приём заявок на участие в тендере — до 21 июля, а 25 июля в электронной форме состоится сам аукцион. Все работы, согласно условию контракта, должны быть выполнены не поздней 30 октября 2016 года. Максимальная цена контракта — 6 264 422 миллионов рублей. Денежные средства направят, как из бюджета Владивостока, так и из казны Приморского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приморский океанариум должен был открыться к саммиту АТЭС-2012 года. Из года в год эту дату переносили, в марте 2016 года директор океанариума Вадим Серков заявил о 12 июня.

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В ходе «Прямой линии» 10 июня губернатор Приморья Владимир Миклушевский затруднился назвать точную дату открытия объекта: то ли этим летом, то ли уже осенью. На данный момент, по его словам, океанариум наконец-таки достроен, там ведутся последние пуско-наладочные работы, специалисты заселяют животных, рыб.

«Мы ожидаем открытие этим летом, может быть в начале осени, затруднюсь точную дату назвать. В любом случае — это открытие близко», — заявил тогда Миклушевский.

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Отметим, что Приморский океанариум наравне с другой скандальной стройкой — пятизвёздочных гостиниц Hyatt на Корабельной набережной и мысе Бурном во Владивостоке — стал объектом пристального внимания всей страны. Процесс строительства объекта за долгие годы оброс уголовные делами.

Так, гендиректора «Мостовика» Олега Шишова, признавшего вину в пособничестве при растрате более 1 миллиарда рублей при возведении Приморского океанариума, приговорили к трём годам лишения свободы.

Предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского начались 20 мая. По версии следствия, он растратил свыше 1 миллиарда рублей при пособничестве вышеупомянутого Шишова и гендиректора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко. Ему также вменяют получение коммерческого подкупа в размере более 145 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Александра Косяченко, которое ранее было выделено в отдельное производство, прекратили в связи со смертью фигуранта.