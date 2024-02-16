Берлин, 16 февраля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Долгосрочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины охватывает период после потенциального прекращения огня. Об этом 16 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Он назвал подписание соглашения историческим шагом и заявил, что Украина может положиться на Германию.

Уточняется, соглашение будет действительно в течение десяти лет после его подписания, однако может быть продлено, если стороны уведомят об этом не позднее чем за полгода до истечения его срока.

Как передавало ИА Регнум, Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Шольц уточнил, что Германия только в 2024 году выделит на поддержку Украины 15 млрд евро. Кроме того, канцлер отметил, что в мирных переговорах по Украине, с его точки зрения, нет смысла, если речь в них будет идти о капитуляции Киева.

Западная пресса писала, что во время визита в страны Западной Европы Зеленский намерен ускорить выделение военной помощи ВСУ. Кроме посещения Мюнхенской конференции, он собирается побывать в Париже, Берлине и Лондоне.

Украина не победит Россию на поле боя даже при помощи западных стран, заявил 12 февраля в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом журналист Такер Карлсон.

В Москве не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, президент Владимир Путин не единожды говорил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём. Он отмечал, что переговорный процесс прекратился из-за решения украинской стороны.