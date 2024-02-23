Киев, 23 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Украина и Дания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между государствами. Подписи под документом и гарантиях безопасности поставили глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Об этом 23 февраля сообщил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква.

EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен

«Сегодня во Львове [глава киевского режима] и премьер-министр Дании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией», ― пояснил он.

Жовква добавил, что Дания стала первой страной, не являющейся членом «Большой семёрки», с которой Киев решил подписать такой документ.

В соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией прописано, что Дания направит Украине в 2024 году военную помощь в размере не менее €1,8 млрд, и ещё €8,5 млрд в 2023–2028 годах. Также Дания обещала помочь Киеву с передачей американских истребителей четвёртого поколения F-16, боеприпасов и оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Киев заключил уже целый ряд соглашений о безопасности. Так, 16 февраля во время визита в Берлин глава киевского режима Владимир Зеленский провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым подписал соглашение о безопасности. Аналогичный документ подписали лидеры киевского режима и Великобритании. При этом премьер-министр Риши Сунак использовал во время пресс-конференции термин «заверения в безопасности».

Зеленский 6 февраля подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с президентом Франции. Эммануэль Макрон тогда заявил, что соглашение является знаком решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

При этом лидер французского политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 22 февраля поддержал инициативу сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет Франции с целью оспорить подписанное с Украиной соглашение.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя подписание соглашения о гарантиях безопасности между Парижем и Киевом, заявил, что французские фермеры не оценят решение французских властей о новой финансовой поддержке Украины. Он сопроводил свой пост картинкой, на которой изображена свинья в расцветке украинского флага, прижимающая галльского петуха (символ Франции) к столу, на котором лежат бумажки с надписью «Гарантии».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что подписанные Зеленским соглашения с Германией и Францией о гарантиях безопасности не имеют высокой ценности и обещают лишь ограниченную помощь в случае возникновения нового конфликта.

Министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни, выступая в парламенте, подчеркнул, что будущее соглашение между Италией и Украиной по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки. Он подчеркнул, что соглашение с Римом, как и подписанные Берлином, Парижем и Лондоном, не будет юридически обязывающим.