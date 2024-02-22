Рим, 22 февраля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Будущее соглашение между Италией и Украиной по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки. Об этом 22 февраля заявил министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни, выступая в парламенте.

EPA/ТАСС Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни

«Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим», — заявил глава МИД.

Таяни также добавил, что из документа не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. В соглашении также не предусмотрели автоматические гарантии политической или военной поддержки киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал с президентом Франции двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Глава Франции Эммануэль Макрон тогда заявил, что соглашение является знаком решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

При этом лидер французского политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 22 февраля поддержал инициативу сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет Франции с целью оспорить подписанное с Украиной соглашение.

Зеленский 16 февраля также посетил Берлин. Он провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым подписал соглашение о безопасности. Соответствующий документ подписали лидеры киевского режима и Великобритании. При этом премьер-министр Риши Сунак использовал во время пресс-конференции термин «заверения в безопасности».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что соглашение о гарантиях безопасности Украины не имеет высокой ценности и обещает лишь ограниченную помощь в случае возникновения нового конфликта. Эксперт также отметил, что подписанные документы не ратифицировали парламенты стран-подписантов.